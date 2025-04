Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine

Aviation légère et d'affaires

Elixir Aircraft livre son premier avion à Egnatia Aviation

Le 9 avril 2025, à l'occasion du salon Aero Friedrichshafen qui se tient du 9 au 12 avril en Allemagne, Elixir Aircraft a livré à l'école de pilotage grecque, Egnatia Aviation, le premier des Elixir commandés en 2024. L'avion, aux couleurs de son nouvel opérateur et de la société de location d'avions Green Aerolease, a été convoyé en vol depuis La Rochelle. Cet Elixir fait partie du premier lot de six avions qui doit être livré en 2025 et sera basé sur l'aéroport de Kavala-Amygdaleon.