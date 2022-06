Cybersécurité : Airbus accélère aussi

Cybersécurité et cyberdéfense : Airbus se met en ordre de bataille

La lecture des conclusions du dernier Conseil de l'Europe qui s'est déroulé les 30 et 31 mai est d'une grande limpidité : "L'Union européenne....augmentera ses capacités en matière de sécurité et de défense grâce à des investissements plus nombreux et de meilleure qualité, en mettant l'accent sur les insuffisances stratégiques recensées". Lesquelles insuffisances sont dans la défense aérienne, le spatial et la cybersécurité comme l'a souligné l'étude conjointe de la Commission européenne et de l'Agence européenne de défense. Bref, il y a du travail et des contrats à récolter. Dans cette perspective, Airbus se met donc en ordre de bataille.

D'abord, en regroupant "ses activités de services de cybersécurité au sein d'une organisation unique qui sera opérationnelle le 1er juillet 2022. La nouvelle organisation dédiée aux services de cybersécurité et de sureté, notamment dans le secteur industriel, rassemblera plus de 1 000 experts basés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Elle fournira une offre de services globale pour protéger le groupe et répondre aux besoins des autorités nationales et des clients commerciaux, notamment les opérateurs d’importance vitale et les infrastructures critiques". Objectif : non seulement se protéger mais aussi protéger son écosystème et ses clients.

Renforcer son potentiel de savoir-faire

Parallèlement, Airbus continue de renforcer son potentiel de savoir-faire par le biais d'une augmentation de ses investissements et une politique de rachat de sociétés. A l'instar de DSI, une société basée en Allemagne et certifiée par l'Office fédéral de la sécurité de l'information (BSI), qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour les secteurs spatial, aéroporté, naval et terrestre. Sa filiale Stormshield va bénéficier d'un plan d'investissement "à deux chiffres en millions d’euros - essentiellement axé sur les activités de R&D – au profit de sa filiale Stormshield. La société, qui regroupe 400 experts et propose des solutions de sécurité des données, des terminaux et des réseaux, va ainsi renforcer les capacités et les performances de ses produits et accélérer le développement de ses activités internationales". Sans oublier les équipes d'Airbus, soit 400 experts, qui vont continuer "à développer leur expertise et leur activité au profit de clients et de programmes dans les secteurs de la défense et du spatial".

Aux Etats-Unis, près de 6 Md$ de contrats passés en 2021 par le Pentagone

Aux Etats-Unis, les évènements s'accélèrent aussi en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Le Pentagone a ainsi passé pour près de 6 Md$ de contrats en 2021 au profit des forces armées américaines et des différentes entités qui relèvent de son autorité. Le principal bénéficiaire a été l'US Army avec 3,5 Md$ dont 2,4 Md$ pour le National Cyber Range Complex sur dix ans au profit de BKM IDS LLC tandis que Cole Engineering Services a remporté 958 M$ pour différents services de formation.