Cyber : Thales et Airbus annoncent un partenariat

Thales et Airbus ont annoncé le 9 octobre l'établissement d'un partenariat orienté sur le cyber. Les deux industriels mettent en commun leurs compétences afin d'accompagner les opérateurs d'importance vitale – OIV – dans la détection des cyber-menaces. Pour cela, Thales et Airbus proposeront une solution commune, alliant la technologie Cybels Sensor et le système Orion Malware.

La sonde de Thales permet d'analyser l'ensemble des réseaux et données y transitant afin de détecter le plus en amont les menaces cyber. La solution Orion d'Airbus permet quant à elle une analyse des fichiers suspects et fournit une analyse des risques inhérents.

« Ce partenariat destiné au marché français vise à accompagner les opérateurs d'importance vitale dans le renforcement des mesures de protection cyber exigées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) avec la Loi de Programmation Militaire (LPM) », détaille Thales.