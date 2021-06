Cure d'amaigrissement pour les C-390 Brésiliens

Restriction budgétaire

Durement touché par l’épidémie de COVID, le Brésil a décidé de réduire de manière conséquente son futur parc de C-390/KC-390. En effet, selon l'État-Major de la FAB (Força Aérea Brasileira), les contraintes budgétaires ne lui permettraient plus d’honorer à long terme la maintenance et la mise en œuvre des vingt-huit appareils commandés. Si quatre KC-390 ont d’ores et déjà été livrés, ces appareils basés à Anapolis devraient être rejoints chaque année par deux nouvelles cellules jusqu’en 2027. Ainsi, le nombre total d’aéronefs sera de 18, limitant les capacités de projection de Brasilia vers l’Amazonie.

KC-X3

Ce revers pour l’avionneur brésilien s’ajoute à la rupture avec Boeing concernant sa gamme civile. Un sujet épineux qui avait fait couler beaucoup d’encre au sein de la classe politique Brésilienne. Pour autant, Embraer peut compter sur le soutien de son gouvernement qui lui a récemment commandé des travaux sur un futur « loyal wingman ». Le transport stratégique de la FAB, malgré cette cure d'amaigrissement, devrait bientôt recevoir deux appareils de transport et de ravitaillement stratégique. Dénommé KC-X3, ce projet ravitaillerait en vol ses 36 Gripen E/F et verrait l’A330 MRTT d’Airbus et le KC767 d’IAI s’affronter encore une fois.

C-390 et KC-390

Le C-390 est un aéronef de transport de nouvelle génération de la classe 70 T (MTOW 72T) développé par l’avionneur brésilien Embraer. De la taille d’un C-160 « Transall » d' un emport supérieur au C-130J (23T contre 19T pour l’ Hercules), il est conçu pour opérer sur des terrains sommaires, comme ceux de l'Amazonie. Son développement et sa conception sont étroitement liés aux besoins de la FAB. Véritable couteau suisse, il peut effectuer des évacuations sanitaires, du transport de troupes, des largages aériens, mais aussi être ravitaillé en vol par un KC-390 doté de 2 nacelles spécifiques. Il peut enfin être configuré avec un pod EO/IR, pour effectuer des missions SAR, de détection des incendies mais aussi de soutien des unités aux sols. Disposant d’une double qualification civile et militaire, il est pleinement opérationnel depuis 2019 et remplacera les KC-130H et C-130M. Son marché export se limite pour le moment aux commandes Portugaise (5) et Hongroise (2).