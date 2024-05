Crystal Cabin Awards : les finalistes voient toujours plus loin

Confort toujours amélioré, modularité, plus grande personnalisation des services aux passagers, prise en compte des impératifs environnementaux… La liste des 24 finalistes des Crystal Cabin Awards, récompensant les projets les plus novateurs en termes de cabines et de services passagers, a été récemment dévoilée. Retour sur les concepts les plus originaux.