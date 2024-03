Crew 8 a rejoint la Station spatiale internationale

Onze personnes à bord

Après plusieurs reports pour raisons météo, la mission Crew 8 (USCV 8) a enfin pris son envol vers la Station spatiale internationale le 4 mars à 3 h 53 UTC depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride.

A bord du vaisseau Crew Dragon « Endeavour » de SpaceX (C206), qui volait pour la cinquième fois depuis mai 2020 (mission Demo 2), se trouvaient les Américains Matthew Dominick (41 ans, premier vol), Michael Barratt (64 ans, troisième vol) et Jeanette Epps (53 ans, premier vol), accompagnés du Russe Alexandre Grebionkine (41 ans, premier vol).

Le quatuor retrouve à bord du complexe orbital les sept membres de l’Expédition 70, arrivés en août dernier à bord du vaisseau Crew 7 (l’Américaine Jasmin Moghbeli, le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le Russe Konstantin Borissov), et en septembre suivant à bord du vaisseau Soyouz MS 24 (les Russes Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub, et l’Américaine Loral O'Hara).

L’amarrage du Crew Dragon « Endeavour » avec le module américain Harmony (Node 2) est intervenu le 5 mars à 7 h 28 UTC.

Presque quinze ans d’attente

Il est à noter que Jeannette Epps (sélectionnée en août 2009 au sein du Groupe 20 d’astronautes de la Nasa) aura attendu près de quinze ans avant d’effectuer son baptême de l’espace.

En janvier 2017, cette ingénieure aérospatiale (qui avait auparavant travaillé comme chercheuse pour le constructeur automobile Ford puis comme officier de renseignement technique pour la CIA), avait été affectée comme ingénieure de bord aux Expéditions 56/57, qui devait démarrer mi-2018.

Mais, sans explication officielle, Jeannette Epps avait été remplacée en janvier 2018 par sa compatriote Serena Auñón-Chancellor, qui avait embarqué à sa place le 6 juin suivant à bord du Soyouz MS 09.

Presque six ans se sont passés depuis…

L’Expédition 71 va bientôt démarrer

L’Expédition 70, commandée depuis le 27 septembre par Andreas Mogensen, touche donc à sa fin, le retour sur Terre de l’équipage de Crew 7 étant actuellement programmé pour le 11 mars au plus tôt.

Suivra l’arrivée du vaisseau Soyouz MS 25, qui doit s’envoler le 21 mars du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avec le Russe Oleg Novitski, la Biélorusse Marina Vassilievskaïa et l’Américaine Tracy Caldwell.

Les deux premiers repartiront une dizaine de jours plus tard à l’aide du vaisseau Soyouz MS 24, avec Loral O'Hara à leurs côtés.

Oleg Kononenko (qui le 4 février dernier cumulait 878 jours sur orbite, battant le record de son compatriote Guennadi Padalka) et Nikolaï Tchoub devront encore rester six mois à bord de l’ISS, soit une année complète.