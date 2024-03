Crew 7 et l’astronaute danois Andreas Mogensen de retour sur Terre

Dix-huit heures de voyage

Une semaine après l’arrivée de l’équipage de la mission Crew 8 à bord de la Station spatiale internationale, les quatre membres de la mission Crew 7 sont rentrés sur Terre à bord de leur capsule Crew Dragon « Endurance ».

Leur vaisseau s’était détaché du module Harmony (Node 2) de l’ISS le 11 mars à 15 h 20 UTC, et a amerri dans les eaux du golfe du Mexique, au large de Pensacola, en Floride, dix-huit heures plus tard – le 12 mars à 9 h 47 UTC, c’est-à-dire en pleine nuit (5 h 47, heure locale).

L’équipage a été rapidement récupéré par le navire Megan de SpaceX.

La mission Crew 7 (la septième mission opérationnelle d’une capsule Crew Dragon dans le cadre du programme Commercial Crew Program depuis novembre 2020) aura duré un peu plus de 199 jours, dont 197 à bord du complexe orbital.

L'équipage a ainsi contribué à des centaines d'expériences et de démonstrations technologiques, dont la culture de nourriture en micropesanteur.

Équipage international

Lancé le 26 août 2023, le vaisseau Crew 7 emmenait l’Américaine Jasmin Moghbeli (40 ans), le Danois Andreas Mogensen (47 ans), le Japonais Satoshi Furukawa (59 ans) et le Russe Konstantin Borissov (39 ans).

C’était le premier séjour orbital pour l’Américaine et le Russe, mais le second pour leurs collègues danois et japonais.

Andreas Mogensen (qui était le pilote du Crew Dragon et a commandé l’Expédition 70 du 26 septembre 2023 au 10 mars 2024) cumule ainsi près de 209 jours de micropesanteur.

Satoshi Furukawa, lui, atteint un peu plus de 366 jours de micropesanteur.

« Cet équipage international a montré que l’espace nous unit tous, a déclaré Bill Nelson, l'administrateur de la Nasa. Il est clair que nous pouvons faire davantage – nous pouvons apprendre davantage – lorsque nous travaillons ensemble. Les expériences scientifiques menées pendant leur séjour dans l’espace aideront à préparer les missions audacieuses de la Nasa sur la Lune, sur Mars et au-delà, tout en bénéficiant à l’humanité ici sur Terre. »