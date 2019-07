Création du forum Global Space in Toulouse

Le Meett (Meet Toulouse, rencontre Toulouse), nouveau parc des expositions et centre de conventions de Toulouse Métropole, situé sur le site de Beauzelle-Aussonne-Blagnac, à proximité du musée aéronautique Aeroscopia, accueillera la première édition du forum Global Space in Toulouse, du 17 au 19 juin 2020.

Organisé par GL Events (gestionnaire des lieux), le Cnes, la région Occitanie, Toulouse Métropole et la CCI de Toulouse Haute-Garonne, l’événement s’inscrit dans l’héritage du Toulouse Space Show.

Le Meett, qui doit ouvrir ses portes en mars 2020, constitue actuellement le plus gros chantier de la région. Il disposera d’un centre de convention de 15 000 m2 et d’un hall d’exposition modulable de 40 000 m2, où 80 événements sont attendus chaque année. L’investissement est estimé à 311 M€.

Le forum Global Space in Toulouse sera le premier événement accueilli par le Meett.

Devenir un « rendez-vous incontournable ».

Placé sous le haut patronage du Président de la République et soutenu par le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation et le Ministère des Armées, Global Space in Toulouse ambitionne de devenir un « rendez-vous incontournable des acteurs du spatial et de son écosystème » et « la vitrine à l’international des solutions issues des technologies spatiales et de leurs multiples applications dans le secteur civil et de la défense ». Il entend s’imposer d’autre part « comme un lieu de réflexion incontournable sur l’avenir de la filière ».

« Global Space sera un événement fédérateur et co-construit avec l’ensemble des acteurs du spatial, les historiques comme les nouveaux venus. Nous souhaitons faire de ce lieu unique à la fois une plateforme des dernières innovations, un démonstrateur de l’extension du champ d’applications des technologies spatiales, mais aussi un moteur et un accélérateur du développement de la filière », a déclaré Lionel Suchet, directeur général délégué du Cnes, lors de la signature de la lettre d’intention qui s’est tenue le 17 juin lors du Salon du Bourget.

http://globalspaceintoulouse.com/