Crash : Ukraine International perd un Boeing 737-800

Boeing n'avait pas besoin de cela. Le crash d'un Boeing 737-800 de la compagnie aérienne Ukraine International Airlines peu de temps après son décollage de l'aéroport de Téhéran prend en effet un relief tout particulier en cette période d'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX. Les médias iraniens avancent des "problèmes techniques" pour expliquer l'accident du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui avait à son bord 170 personnes, passagers et membres d'équipage. Personne n'aurait survécu. Le Boeing 737-800 était en retour pour Kiev. Il était alors dans sa phase de montée, quelques minutes après son décollage. La récupération des deux "boîtes noires" 'enregistreur de paramètres de vol et enregistreur de bruit dans le cockpit) permettra d'en savoir plus sur les causes réelles de la catastrophe.