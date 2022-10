Crash du vol AF447 Rio-Paris : un nécessaire retour sur les faits établis pour suivre le procès

Crash du vol AF447 d'Air France : une longue procédure judiciaire

Treize ans après le crash du vol AF447 assuré en Airbus A330 par Air France entre Rio de Janeiro et Paris, le 1er juin 2009; la catastrophe, qui a fait 228 victimes, passagers et membres d'équipage, occupe la scène judiciaire. Ce lundi 10 octobre 2022 s'ouvre en effet le procès en correctionnel dans lequel Air France et Airbus sont poursuivis pour homicides involontaires. Le procès est prévu de se dérouler jusqu'au 8 décembre 2022. Une longue procédure judiciaire qui est loin d'être finie car les parties impliquées peuvent toujours faire appel de la décision du tribunal correctionnel. Cette procédure judiciaire a démarré dès le 5 juin 2009 :

- 5 juin 2009 : ouverture d'une information judiciaire contre X pour "homicides involontaires".

- 17/18 mars 2011 : Airbus et Air France sont mis en examen pour "homicides involontaires".

- 17 juillet 2019 : le parquet de Paris requiert un procès devant le tribunal correctionnel pour Air France et un non-lieu pour Airbus.

- 5 septembre 2019 : les juges ordonnent un non-lieu pour Air France et Airbus.

- 6 septembre 2019 : le parquet de Paris fait appel de cette décision.

- 12 mai 2021 : la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ordonne le renvoi d'Air France et d'Airbus devant le tribunal correctionnel.

- 25 août 2021 : la Cour de cassation juge irrecevables les pourvois déposés par Air France et Airbus.

- 10 octobre 2022 : ouverture du procès en correctionnelle

Crash du vol AF447 d'Air France : les faits établis par le BEA

Le crash du vol AF447 d'Air France est l'accident le plus meurtrier dans l'histoire de la compagnie aérienne et la recherche des causes du drame a fait l'objet d'une mobilisation sans précédent de moyens militaires et civils. L'Airbus A330 s'est en effet abîmé en pleine mer et la recherche de l'épave se déroulera jusqu'au 3 avril 2011, date à laquelle elle est retrouvée. Les "deux boîtes noires" (enregistreur des paramètres de vol et enregistreur phonique du cockpit : échanges équipage, alarmes, ...) sont à leur tour retrouvées au début du mois suivant et rapatriées en France le 11 mai 2011. Leurs contenus sont pleinement exploitables et permettent au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de mettre en lumière l'enchaînement des causes qui ont conduit à la catastrophe.

Le rôle du BEA n'est pas de déterminer les fautes et les responsabilités. C'est le rôle de l'enquête judiciaire. De son côté, fort des données fournies par les deux "boîtes noires", le BEA est en capacité de dérouler l'enchaînement des causes de l'accident. Les faits établis par le BEA dans son rapport final en date de juillet 2012 sont les suivants :

- l’incohérence temporaire entre les vitesses mesurées, vraisemblablement à la suite de l’obstruction des sondes Pitot par des cristaux de glace ayant entraîné notamment la déconnexion du pilote automatique et le passage en loi alternate ;

ˆ- les actions inappropriées sur les commandes déstabilisant la trajectoire ;

ˆ- l’absence de lien, de la part de l’équipage, entre la perte des vitesses annoncée et la procédure adaptée ;

ˆ- l’identification tardive par le PNF de l’écart de trajectoire et la correction insuffisante par le PF ;

ˆ- la non identification par l’équipage de l’approche du décrochage, l’absence de réaction immédiate et la sortie du domaine de vol ;

ˆ- l’absence de diagnostic de la part de l’équipage de la situation de décrochage et en conséquence l’absence d’actions permettant de la récupérer.

Sondes Pitot et indication de vitesse erronée ou douteuse

Si l'obstruction des sondes Pitot par des cristaux de glace entrainant des indications de vitesse erronée ou douteuse est le facteur déclencheur de la succession des évènements, l'enjeu est de savoir si l'équipage du vol AF447 a été informé de ce type de situation et formé à répondre à ce type de situation. Le rapport d'enquête du BEA établit que "la procédure unreliable speed indication (annexe 6) ou "indication de vitesse douteuse" pour l’Airbus A330 figure dans le manuel de vol, le FCOM et dans la QRH fournis aux opérateurs".

"Par ailleurs, le phénomène est abordé dans plusieurs documents que le constructeur adresse directement à l’entité des opérations aériennes des compagnies clientes ou met à leur disposition par le biais de divers médias" dont le "Flight Crew Training Manual (FCTM) est présenté comme un complément au FCOM et est conçu pour fournir aux équipages des informations pratiques concernant l’exploitation des avions Airbus. Les causes et les conséquences sur le fonctionnement des systèmes des incohérences de vitesses indiquées sont présentées dans la partie abnormal operations – navigation du FCTM...." et le "FCOM Bulletin n° 810/1 daté de juin 2004 rappelle le fonctionnement des systèmes Pitot/statique, les différentes causes et conséquences des incohérences de vitesses indiquées, ainsi que les éléments fondamentaux des procédures opérationnelles recommandées par Airbus".

"En outre, Airbus invite régulièrement l’ensemble de ses opérateurs à participer à des conférences au cours desquelles différentes thématiques de sécurité sont abordées. Entre 1998 et 2008, lors de ces rencontres, une dizaine d’interventions ont porté sur les incohérences de vitesses indiquées. Ces présentations reprennent :

- les différentes causes possibles des incohérences de vitesses indiquées, telles que le givrage Pitot, l’ingestion d’eau, la déconnexion d’un ADR ;

ˆ- la description de la chaîne anémométrique, le lien avec les différents systèmes de vol éventuellement impactés et les différentes formes que peuvent prendre les incohérences de vitesses indiquées ;

ˆ- les moyens de détection des incohérences de vitesses indiquées et les pièges éventuels en fonction du mode de défaillance ;

- le contenu et la logique des procédures associées ;

- les évolutions techniques et opérationnelles apportées ou en cours ;

ˆ- l’analyse par Airbus de plusieurs cas d’incidents survenus en exploitation, essentiellement lors de phases d’évolution (décollage, montée, descente, atterrissage).

De son côté, Air France a introduit dans son manuel d'exploitation la procédure Airbus «UNRELIABLE AIRSPEED INDICATION / ADR CHECK PROCEDURE » séparée en deux :

- une manœuvre d’urgence « IAS DOUTEUSE » au chapitre Procédures Anormales, Manœuvres d’urgence. La manœuvre d’urgence doit être accomplie de mémoire par l’équipage lorsqu’il doute d’une indication de vitesse et si la conduite du vol est « affectée dangereusement ». Elle reprend les items de l’encadré de la procédure Airbus.

- une procédure URGENCE / SECOURS non ECAM « VOL AVEC IAS DOUTEUSE / ADR CHECK PROCEDURE » qui doit être suivie par l’équipage si la conduite du vol ne semble pas dangereusement affectée ou lorsque la trajectoire est stabilisée à l’issue de la manœuvre d’urgence précédente. Cette procédure rappelle tout d’abord les actions immédiates de la manœuvre d’urgence. Elle donne ensuite dans un tableau les valeurs d’assiette longitudinale et de poussée à adopter pour assurer un palier. Lorsque la trajectoire est stabilisée, l’équipage doit alors identifier la ou les ADR affectés en suivant la procédure. Dans le cas où l’équipage n’applique pas la manœuvre d’urgence s’il considère que la sécurité du vol n’est pas affectée, la procédure ne rappelle pas de désactiver les automatismes. Le manuel d’exploitation précise les règles d’application de la procédure et mentionne :

y « Si les informations erronées de vitesse ou d’altitude n’affectent pas la sécurité du vol : (trajectoire stabilisée),

y [...]

y Si la sécurité du vol est affectée : (toutes les indications de vitesse sont erronées, ou si l’indication de vitesse fausse ne peut être clairement identifiée)... ».

Une formation introduite par Air France dans le programme 2008/2009

"Air France avait introduit dans le programme de formation 2008/2009, un briefing sur les anomalies d’indications de vitesse pour toutes les phases de vol, accompagné d’une mise en pratique au simulateur, en montée peu après le décollage..... L’exploitant et le constructeur ont indiqué que ce scénario d’exercice permettait d’appliquer la manœuvre d’urgence (voir annexe 5) et d’utiliser les valeurs d’assiette et de poussée pour les phases de montée, palier et descente. Compte tenu de l’impossibilité pratique d’entraîner à une procédure dans toutes les phases de vol, ce scénario a été choisi car il était considéré comme couvrant les cas les plus critiques (proximité du sol et changements de configuration)".

"Le module Air France d’entraînement sur A330 de la saison d’instruction du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 comprend un exercice « vol avec IAS douteuse ». Des extraits du livret de briefings « A330/A340 Entraînement Contrôle Périodique » sont donnés en annexe 7. Ce livret est complémentaire du programme analytique d’instruction qui décrit le déroulement des exercices et des contrôles. Il est remis aux pilotes stagiaires afin de les aider dans leur travail de préparation. (Note : dans ce livret de briefings, l’introduction du thème « vol avec IAS douteuse » mentionne les pertes de contrôle consécutives à la non-détection par l’équipage des indications erronées de vitesse, sur avions à commandes de vol classiques).

"Le livret précise en outre que, sur Airbus A330, sauf cas particulier exceptionnel, une panne ou une information erronée sera présentée par l’ECAM et que les calculateurs FMGEC rejettent les ADR fournissant des vitesses/altitudes erronées. Dans le cas exceptionnel où deux vitesses erronées ne sont pas rejetées, les calculateurs de commandes de vol et de guidage utilisent les deux ADR incorrectes pour leurs calculs. Dans ce cas l’équipage devra :

- s’il estime la conduite du vol affectée dangereusement (montée initiale, remise de gaz, etc.), appliquer la manœuvre d’urgence ;

ˆ- si la trajectoire est stabilisée et la conduite du vol assurée, appliquer la procédure QRH « Vol avec IAS douteuse / ADR check ».

Ce livret de briefings établit également une liste des points pouvant aider ou affecter la réalisation de la manœuvre d’urgence et indique en particulier :

ˆ- que les facteurs identifiés comme aides sont : les vitesses sol, l’altitude GPS, la hauteur radio altimétrique et l’alarme STALL ;

ˆ- qu’en revanche les facteurs suivants peuvent être source de confusion et générateurs de stress : non-fiabilité du FPV et de la vitesse verticale si les indications d’altitude sont affectées, informations primaires erronées sans message associé à l’ECAM, présence d’alarmes (fausses ou avérées, par exemple overspeed) ;

ˆ- que les points clés présentés pour une gestion correcte de la situation sont : la détection des anomalies, l’interprétation des alarmes et la coordination dans le traitement.

Le scénario retenu au simulateur conduisait les équipages à réaliser les items de la manœuvre d’urgence dans un contexte où l’avion restait en loi normale et aucune alarme n’était déclenchée.

Les informations fournies par l’exploitant indiquent que les pilotes du vol AF 447 avaient effectué cette séance d’entraînement aux dates suivantes :

commandant de bord : entraînement A330 le 12 mars 2008 ;

ˆcopilote place gauche : entraînement A330 le 6 décembre 2008 ;

copilote place droite : entraînement A330 le 2 février 2009.

Une série d'incidents entre mai 2008 et mars 2009

"Entre mai 2008 et mars 2009, sur sa flotte A330/A340, Air France par le biais d’ASR a répertorié neuf incidents associés à des incohérences de vitesses indiquées : un en mai 2008, un en juillet 2008, trois en août 2008, un en septembre 2008, un en octobre 2008, deux en mars 2009. Tous sont survenus en croisière entre le FL310 et le FL380. Dans sept cas, l’ASR mentionne l’activation de l’alarme de décrochage. Deux commandants de bord, parmi les neuf qui ont rédigé un ASR, ont indiqué dans la case « Suggestions », en marge de leur compte rendu, le caractère potentiellement pénalisant ou déstabilisant de cette panne considérée comme multiple, notamment compte tenu du raisonnement et de l’analyse qu’il faut faire de la situation".

Air France mobilise sa division en charge de l'entretien des Airbus long-courriers. "Un suivi particulier est mis en place au sein de ce service pour déterminer les actions correctives à mettre en œuvre. Ce suivi fait l’objet de nombreux échanges avec Airbus..... Le 24 septembre et le 6 octobre 2008, Air France sollicite Airbus sur la cause de ces événements, les solutions à y apporter, et demande si la sonde Thales C16195BA peut remédier à ces problèmes. Airbus répond que l’origine du problème est probablement un blocage des sondes par accumulation rapide de cristaux de glace et que la sonde Thales C16195BA, développée pour des problèmes d’ingestion d’eau par fortes précipitations, n’est pas susceptible d’améliorer les performances en présence de cristaux de glace. Airbus précise qu’il n’existe pas de solution pour éliminer totalement les risques de givrage des sondes, que les trois types de sondes installées sur les Airbus répondent à des critères bien supérieurs aux exigences règlementaires de certification en matière de givrage, et rappelle la procédure à appliquer en cas d’indication de vitesses erronées.

Parallèlement, à la mise en place du module d’entraînement sur A330 et qui comprend un exercice « vol avec IAS douteuse » depuis le 1er avril 2008, l'information sur les incidents associés à des incohérences de vitesse indiquées est diffusée au sein des équipages techniques d'Air France. "Quatre ASR relatifs à ces incidents sont publiés au cours de cette période dans plusieurs numéros de la revue « Sûrvol » diffusée à tous les PNT. Le 6 novembre 2008, une information sur les anomalies anémométriques survenues en croisière sur la flotte A330/A340 est diffusée chez Air France aux pilotes du secteur. Le document « info OSV » indique que six événements de ce type ont été signalés par des comptes-rendus d’équipage (voir annexe 8)".

"Il précise que les incidents sont caractérisés par des pertes d’indications anémométriques, de nombreux messages ECAM et parfois des alarmes de configuration. Les événements se sont déroulés à haute altitude dans des zones de givrage prévu ou observé avec présence de turbulences, à un Mach variant de 0,80 à 0,82 avec le pilote automatique et l’auto-poussée engagés. La chronologie des anomalies est décrite. Il est précisé que « durant cette phase dont la durée est de plusieurs minutes environ, les équipages ne déclarent aucune sensation de survitesse (vibration, accélération) ou d’approche de décrochage (assiette, incidence, référence à l’horizon) malgré l’apparition de l’alarme de décrochage. Quatre recommandations d’ordre général sont adressées aux équipages. La procédure « vol avec IAS douteuse » et les conditions de son application ne sont pas rappelées".