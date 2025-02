Crash Delta Airlines à Toronto : 18 blessés dont trois graves

L'image est surréaliste et est certainement inédite. Jamais on avait vu un avion de ligne commerciale atterrir à l'envers sur la piste d'un aéroport. C'est pourtant ce qui est arrivé à un vol Delta Airlines, opéré par la compagnie Endeavor Air. Le Bombardier CRJ 900 provenait de Minneapolis et s'est posé sur le dos le lundi 17 février à 15h30 (21h30 heure de Paris) sur une piste de l'aéroport de Toronto (Canada). L'avion transportait 80 personnes (76 passagers et 4 personnel d'équipage). Le crash a fait 15 blessés, dont trois graves.

Des conditions météorologiques très mauvaises

Selon les premières constatations, ce sont les très mauvaises conditions météorologiques qui pourraient être la cause du crash. De très fortes chutes de neige et des vents violents touchaient en effet le Canada depuis plusieurs jours et l'aéroport lui même connaissait au moment du crash un enneigement de 22 cm. Les premières images de la carlingue accidentée montre que l'avion a perdu ses deux ailes, mais en l'état actuel de l'enquête, on ne sait pas encore comment l'avion a pu se retrouver sur le dos. Le Bureau de la sécurité des Transports du Canada (BST) est chargé de l'enquête sur l'accident, assisté par des agent de la FAA (Autorité américaine de l'aviation civile).