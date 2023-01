Crash de Yeti Airlines : le pilote "n'avait rien signalé d'anormal"

Peu à peu, des informations commencent à percer concernant les circonstances du crash de l'ATR 72-500 de la compagnie Yeti Airlines (vol 691), survenu le 15 janvier, et qui a fait 72 victimes.

Les deux boites noires récupérées

D'après Anup Joshi, un officiel népalais cité par la BBC, le pilote "n'avait rien signalé d'anormal" avant le crash de l'avion qui était en approche finale de l'aéroport international de Pokhara. Les montagnes qui environnent le lieu du crash étaient claires et la visibilité était bonne. Les deux boites noires (le CVR, ou "Cockpit Voice Recorder", l'enregistreur des conversations à l'intérieur du cockpit, et le FDR, ou "Flight data recorder", l'enregistreur des paramètres de fonctionnement de l'avion) étaient récupérées intactes.

Beaucoup d'habitations à proximité du lieu du crash

Toujours selon Anup Joshi, cité par la BBC, le pilote a demandé à la tour de contrôle de l'aéroport d'atterrir sur une autre piste que celle qui lui avait été attribué initialement, ce qui lui a été accordé. Un enregistrement d'une vidéo tirée d'un téléphone mobile récupérée par la BBC, montre l'avion voler en approche de l'aéroport, puis tout à coup basculer sur l'aile gauche avant de plonger rapidement et que le choc se fasse entendre très distinctement. Pour éviter les nombreuses zones d'habitations de part et d'autre des gorges de la rivière Seti, il semble que le pilote ait pu suffisamment contrôler l'avion en perdition pour qu'il frappe le sol dans une petite zone inhabitée, à un kilomètre environ de l'aéroport.

Des enquêteurs du BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) et des représentants de Pratt&Whitney Canada ont annoncé qu'ils seraient partie prenante à l'enquête. "Les spécialistes ATR sont pleinement engagés pour soutenir l’enquête en cours et le client", a de son côté annoncé ATR dans un communiqué.

Le Népal fait partie des pays dont les compagnies sont interdites de vol dans l'Union européenne

Yeti Airlines comptait six ATR 72-500 en flotte au moment du crash. Le Népal a régulièrement été critiqué par le passé pour un manque d'investissement dans de nouveaux avions et une réglementation pas assez ferme sur la sécurité aérienne. L'Union européenne a actualisé le 11 avril 2022 sa liste "noire" de compagnies aériennes interdites de vols dans l'Union Européenne, avec les compagnies de quinze nouveaux pays concernés par cette interdiction, dont le Népal.