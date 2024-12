Crash de Jeju Air : une collision "aviaire" mise en avant pour la cause de l'accident

Un terrible accident a eu lieu hier à Muan (Corée du Sud). Un avion de la principale compagnie low cost coréenne Jeju Air (vol 7C2216), en provenance de Bangkok, s'est écrasé dimanche matin, provoquant la mort de 179 passagers et membres d'équipages. Seules deux personnes sont sorties vivantes du crash, un steward et une hôtesse.

Plus grave crash aérien de l'histoire de l'avion civile en Corée du Sud

Selon les premières constatations, vers 8h59, le pilote de la compagnie aurait envoyé un "may day" à trois reprises à la tour de contrôle annonçant qu'il y avait une présence de risque aviaire (ndlr : des oiseaux). La collision avec les oiseaux aurait endommagé le moteur hydraulique permettant au pilote de pouvoir sortir le train d'atterrissage, qui n'a pas pu être non plus actionné manuellement. L'avion a donc du atterrir sur le ventre à grande vitesse sur le tarmac et a percuté une butte de terre qui était présente en bout de piste et portant des antennes. L'avion s'est immédiatement embrasé et s'est totalement disloqué. Les deux boîtes noires de l'avion ont pu être récupérées. Il s'agit du plus grave crash aérien de l'histoire de l'aviation civile en Corée du Sud. Une semaine de deuil national a été décrétée.

Les Boeing 737-800 passés à la loupe

Suite au problème lié à l'impossibilité de sortir le train d'atterrissage et à un autre incident sur un train connu par un autre appareil Jeju Air sur un train d'atterrissage, la Corée du Sud a ordonné l'inspection complète de tous les Boeing 737-800 utilisés par les compagnies aériennes du pays. Au total, 101 avions devraient être inspectés d'ici le 3 janvier. Les collisions aviaires ou "ingestions aviaires" (avions happés par les réacteurs) sont par ailleurs un incident relativement fréquent dans le transport aérien international. Un des plus célèbres de ces incidents est intervenu en janvier 2009, lorsqu'un Airbus A320 de la compagnie US Airways avait du se poser sans encombres sur le fleuve Hudson, avec 155 passagers à son bord, suite à une collision avec des oies du Canada, grâce au sang-froid de son pilote principal Chesley "Sully" Sullenberger. Le "Miracle de l'Hudson" avait été retracé dans le film "Sully" de Clint Eastwood, sorti en 2016, avec Tom Hanks dans le rôle-titre.