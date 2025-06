Crash Air India : le bilan monte à 265 morts et une des deux boîtes noires a été retrouvée

Une journée après le crash d'un Boeing 787-8 de la compagnie Air India peu après le décollage à Ahmedabad, le bilan des victimes s'alourdit. Selon un décompte encore provisoire, la catastrophe aérienne a fait un total de 265 morts (241 personnes à bord de l'avion et 24 personnes décédés suite au crash de l'avion sur une zone résidentielle d'Ahmedabad, notamment un bâtiment qui a été percuté par l'avion et qui était occupé par des étudiants en médecine). Un homme de 40 ans, de nationalité britannique et d'origine indienne est pour l'instant le seul rescapé de cette épouvantable tragédie. Vishwash Kumar Ramesh était assis au siège 11A du vol 171 d'Air India et a pu s'extraire des décombres de l'appareil grâce à une issue de secours.

L'enquête va encore prendre du temps

Le ministre indien de l'Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, a annoncé qu'une des deux boîtes noires avait été retrouvée. Il s'agit du FDR (Flight Data Recorder), qui est placé à l'arrière de l'avion et qui enregistre toutes les données de l'avion et des systèmes de vol. Rappelons que les avions de ligne sont tous équipés de deux types d'enregistreurs ou "boîtes noires" : le CVR (Cockpit Voice Recorder), qui enregistre l'ensemble des conversations entendues dans le cockpit, ainsi que toutes les alarmes ou bruits inhabituels et donc, le FDR. La découverte du FDR signifie que le travail des enquêteurs va vraiment commencer pour tenter de déterminer quelles sont les origines de l'accident. Mais cela va prendre encore du temps, car lors d'une enquête sur un accident, les données du FDR sont recoupées avec celles du CVR. Pour l'instant, aucune origine n'est mise en avant même si le fait que l'avion ait très rapidement perdu de l'altitude dès le décollage semble indiquer une panne moteur majeure. Les bureaux d'enquête américains et anglais ont annoncé qu'ils allaient envoyer en Inde des enquêteurs pour assister leurs homologues indiens.