Covid-19 : livraison de tests et de matériel par drone

Tests de dépistage au Coronavirus.

L'Ecosse accueille depuis fin mai une expérimentation visant à livrer par drones des tests pour la Covid-19 ainsi que du matériel pour le personnel soignant. Pour cela, le NHS (national health service) s'est associé à Skyports, opérateur de drone, et à Thales. Skyports mettra en œuvre un drone Wingcopter pour ses livraisons et s'appuiera sur la plateforme de Thales, nommée SOARIZON, afin de gérer les vols de drones.



Gain de temps.

L'expérimentation vise ainsi à relier l'île de Mull et son hôpital de Craignure à Oban, ville située à 16 km mais nécessitant une traversée maritime. Ainsi, le temps de transport devrait passer de 6 heures à 15 minutes. Ces essais ont été menés sur une période de deux semaines et devraient permettre d'ouvrir la voie à de nouvelles applications drones et ainsi soutenir le développement d'une réglementation adaptée à l'essor de cette technologie, qui a montré à plusieurs reprises son intérêt pour les livraisons médicales, notamment lors de la crise de la Covid-19.