CosmiCapital : un fonds dédié aux technologies du New Space en France et en Europe

Une levée de fonds entamée en 2018

Plus de trois ans auront été nécessaires à la mise en place de ce fonds d’aide à l’innovation pour les startups du spatial français et européen, baptisé CosmiCapital.

La Banque publique d'investissement Bpifrance, le Cnes et la société de capital-investissement parisienne Karista ont terminé un premier tour de table qui a permis de récolter 38 M€ – loin des 80 à 100 M€ espérés en mai 2018.

Avec 12 M€, le Cnes est l’initiateur du fonds, qui est complété à hauteur de 20 M€ par le FNA 2 (Fonds national d’amorçage n°2), géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans le cadre du PIA (Programme d’investissements d’avenir), en partenariat avec l’Agence spatiale européenne.

Le fonds rassemble également des « souscripteurs institutionnels de premier plan » et des industriels du domaine.

Des aides de 1 à 5 M€

Le principal objectif est de « tirer parti de l’accélération inédite de l’économie spatiale, et investir dans des startups technologiques françaises et européennes du secteur », afin de faire grandir l'écosystème, via des aides allant de 1 à 5 M€ pour des sociétés en série A.

L’annonce a été faite le 19 octobre en présence de Nicolas Dufourcq (directeur général de Bpifrance), Philippe Baptiste (président du Cnes) et Olivier Dubuisson (président de Karista).

La prochaine étape, dans le courant de l’année 2022, est de rassembler 70 M€ supplémentaires.

Plus d’informations sur https://cosmicapital.com/