Cosmic Aerospace obtient un financement de 4,5 millions de dollars

4,5 millions de dollars

Cosmic Aerospace, une startup aérospatiale américano-européenne, a levé 4,5 millions de dollars en financement d'amorçage pour accélérer le développement du Skylark, le premier avion électrique au monde qui se voudra capable de voler jusqu'à 1 000 kilomètres (plus de 600 miles), ce qui représente un changement d'échelle par rapport aux offres actuelles d'avions électriques. Cosmic Aerospace est une startup spécialisée dans l'aviation électrique, fondée par des anciens élèves de Boom Supersonic, de la NASA, d'Oxford et de Kittyhawk, qui veulent électrifier le transport aérien. Avec une petite équipe et le soutien de sociétés de capital-risque internationales de premier plan, Cosmic a construit et testé un moteur électrique grandeur nature et poursuit son développement rapide en vue d'un démonstrateur technologique à l'horizon 2026.

Une voilure intégrée

Cosmic a une philosophie de développement du transport aérien qui lui est propre. Au lieu de compter sur les améliorations futures des batteries, Cosmic concentre ses efforts d'ingénierie sur le développement d'une cellule et d'un système de propulsion hautement efficaces, ce qui permet d'atteindre des distances de vol qui font passer l'avion électrique du statut de produit de niche à celui de marché de l'aviation grand public. La société avoir déjà construit et testé un moteur électrique opérationnel en grandeur réelle en un temps record. Les nouveaux fonds permettront de stimuler le développement de la conception unique de l'aile intégrée de Cosmic, un élément clé pour atteindre l'efficacité énergétique révolutionnaire visée par la société. Le premier démonstrateur de vol grandeur nature est en bonne voie pour effectuer son premier vol en 2026, l'entrée en service étant prévue pour la fin de la décennie.

Un "produit commercial certifiable"

Christopher Chahine, cofondateur et PDG de Cosmic, affirme que la technologie existe pour construire des avions électriques à long rayon d'action, mais qu'elle doit être développée pour devenir un produit commercial certifiable dans les cadres réglementaires actuels et futurs. Le tour de table a été mené par la société de capital-risque Pale blue dot, spécialisée dans les technologies climatiques, avec la participation de deep tech et d'autres investisseurs dans les technologies climatiques, notamment Aera VC, Visionaries Club Tomorrow, Fifty Years, Possible Ventures, Syndicate One, Course Corrected, Understorey Capital et Samurai Incubate.