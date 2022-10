Corsopatch est approuvé par la FAA

Un patch de réparation peinture rapide et innovant...

Petite révolution dans le domaine de la peinture. Une entreprise française a créé un patch de réparation peinture innovant, beaucoup rapide qu'une reprise standard, facile à mettre en oeuvre et qui permet à la fois un gain de temps et d'argent. Ce produit, baptisé CorsoPatch, a été créé par la société CorsoMagenta, société fondée en 2007 par Stanislas Chevallier. L'entreprise a pour vocation de changer le monde de la peinture et de ses applications, en proposant des solutions de peinture en voie sèche, rapides et performantes.

...Testé sur les avions des flottes d'Easy Jet et d'Air Corsica...

Le patch a bénéficié de différents essais, aussi bien sur des avions militaires tels qu'Alpha-Jet et PC-7 que des avions civils d'EasyJet et d'Air Corsica. Ces compagnies aériennes ont essayé le produit lors des phases d'optimisation de ce dernier. Au total, plus de 1 000 heures de vol ont été accumulées par les patches d'essais. Le 23 juin 2022, l'AESA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, a donné son approbation à la solution de réparation rapide proposée par CorsoMagenta. Et c'est désormais la FAA, l'administration de l'aviation civile américaine, qui a approuvé elle aussi CorsoPatch.

...Aux avantages multiples...

Les avantages de cette technologie sont multiples. D'abord en termes de réparation rapide. Les dégâts occasionnés sur les cellules qui se traduisent par une perte de peinture à tel ou tel endroit, outre la problématique de l'esthétique, peuvent se traduire par l'augmentation de la traînée et en conséquence de la consommation de carburant. Le problème étant qu'une réparation standard nécessite dans la majorité des cas une immobilisation de l'appareil pour au moins dix heures, entre le moment où la surface est préparée et où la peinture est sèche.

...D'une mise en œuvre rapide et aisée

Le second avantage est la mise en œuvre du patch, qui ne nécessite pas une formation telle que celle d'un peintre, ni de coup de main particulier tel qu'un pistolet de peinture nécessite. Pour appliquer le Patch, la préparation est très légère. Il suffit de disposer d'un abrasif léger, d'un chiffon et de dégraissant pour la prédation de la surface, ainsi qu'une maroufle pour l'application. Enfin, CorsoPatch permet une réduction de 30 % du coût complet d'une réparation.