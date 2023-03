Corsair revient à Madagascar à partir du 27 juin

C'est une ligne historique de son réseau que Corsair va reprendre à partir du 27 juin 2023. A cette date, la compagnie française relancera la route entre Paris-Orly et Antananarivo (Madagascar), à raison de deux fréquences hebdomadaires, via la Réunion. Les vols seront opérés toute l'année et exploités en Airbus A330neo de dernière génération.

Une ligne qui remonte à 1996 chez Corsair

Le lancement du premier vol Paris Orly-Antananarivo date du 2 novembre 1996 et la ligne a été opérée pendant près de 23 ans. Corsair a généré de l'emploi local et a collaboré avec l'ONG Aeropartage. Depuis 2017, Corsair avait opéré la ligne avec un stop à la Réunion et avait fait appel à la société ADM Value, pour la gestion de sa relation client, générant 50 emplois locaux. Néanmoins, la compagnie avait du être obligée de suspendre la liaison entre Saint-Denis de la Réunion et Antananarivo à partir du 25 mars 2018. En effet, à l'époque, le gouvernement malgache avait remis en cause les droits de trafic de Corsair, vraisemblablement pour protéger sa compagnie nationale Air Madagascar qui était en discussion avec la compagnie Air Austral pour finaliser un rapprochement. Ce dernier devait se traduire par une entrée au capital d'Air Madagascar d'Air Austral à hauteur de 34%, puis de 49%, mais cet accord est finalement tombé à l'eau en 2020.

Les vols Paris-Orly/Antanarivo seront exploités les mardis et les vendredis et seront proposés à partir de 873 euros l'aller-retour par personne, avec un bagage en soute. Lse vols La Réunion/Antanarivo seront proposés à partir de 436 euros l'aller-retour par personne, avec un bagage en soute.