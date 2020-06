Corsair reprend ses vols à compter du 18 juin

D'abord l'Outremer

La compagnie Corsair, qui avait suspendu sa desserte le 26 mars suite à la crise du transport aérien mondial lié au Covid-19, a annoncé qu'elle reprendrait ses vols vers les départements d'Outre-mer dès le 18 juin. Dès cette date, c'est la desserte Paris-Fort de France qui reprendra du service. Le 19 juin, c'est la ligne Paris-Réunion qui sera à nouveau exploitée et le lendemain la ligne Paris-Pointe à Pitre sera à nouveau exploitée. Cette reprise de desserte reste soumise aux conditions mises en place par les autorités locales. Jusqu'au 26 juin, les dessertes des départements seront exploitées au départ de Roissy CDG. Après cette date, à la faveur de la réouverture de l'aéroport d'Orly.

La Côte d'Ivoire dès le 26 juin

Pour les dessertes internationales, Corsair prévoit une reprise des vols vers Abidjan le 26 juin, vers l'île Maurice le 2 juillet, et vers Montréal le 3 juillet. Pour la desserte de Miami, compte tenu des restrictions imposées par le gouvernement américain et le manque de visibilité, Corsair précise qu'elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La compagnie confirme aussi sa volonté de desservir New York en vols quotidiens. L'ouverture de la ligne est reportée au printemps 2021.