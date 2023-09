Corsair relance ses routes Nantes-Fort de France et Bordeaux-Pointe à Pitre en direct

Après une première tentative couronnée de succès en décembre 2021, la compagnie Corsair va relancer cet hiver ses deux lignes Bordeaux-Pointe à Pitre et Nantes-Fort de France.

Vols assurés en Airbus A330 quadriclasse

Du 5 décembre au 23 avril 2024, la compagnie proposera un vol tous les mardis entre l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), opéré en Airbus A330 pouvant accueillir jusqu'à 352 passagers en quatre classes (Affaires, Premium, Economie Plus et Economie). Les départs sont programmés à 15h20 pour arriver à 19h (heure locale). Les vols retours décolleront de Pointe-à-Pitre à 21h35 pour atterrir à Bordeaux le lendemain à 10h50. A partir du 2 avril 2024, le départ s'effectuera à 16h40 de Bordeaux, avec une arrivée à 19h20 en Guadeloupe. Le retour se fera à 21h15 avec une arrivée le lendemain à 11h30.

Du 12 décembre au 30 avril 2024, Corsair proposera un vol tous les mardis entre l'aéroport de Nantes-Atlantique et l'aéroport de Fort-de-France/Aimé Césaire, opéré en Airbus A330. Les départs sont programmés à 15h pour arriver à 18h45 (heure locale). Le vol retour quitte la Martinique à 21h00 pour rejoindre Nantes à 10h10 le lendemain. A partir du 2 avril, les départs de Nantes se feront à 14h05 pour arriver à Fort-de-France à 16h55 (heure locale) et le vol retour décollera de Martinique à 19h45 pour arriver le lendemain à 9h45 à Nantes.