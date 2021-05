Corsair réceptionne son deuxième Airbus A330neo

C'est sous un beau ciel bleu et un joli soleil que Corsair a pris le 12 mai au matin livraison de son deuxième Airbus A330neo, après son premier exemplaire arrivé en flotte le 31 mars. Ces avions ont été commandés via le loueur Avolon. Trois autres A330neo arriveront encore prochainement dans la flotte de Corsair : un troisième appareil à la mi-juin, un quatrième en décembre et le cinquième en avril 2022. A cette date, la flotte de Corsair comptera au total neuf appareils (5 Airbus A330-900neo et 4 Airbus A330-300), avec une moyenne d'âge de cinq ans.

Stelia et Safran pour les sièges

Les Airbus A330neo de Corsair sont configurés en trois classes de voyages qui proposent 352 sièges (20 sièges de classe business ayant tous accès au couloir, 21 sièges en classe premium, et 311 en classe économique, dont 33 présentent un pitch un peu plus élevé). A noter que les sièges de classe affaires ont été fournis par Stelia, tandis que les sièges de classe premium et de classe éco sont de Safran Seats. L'IFE (système de divertissement en vol) est aussi assuré par Safran, avec le système RAVE Centric. Dès septembre 2021, les passagers pourront bénéficier d'une offre de plus de 100 films, albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, programmes enfants etc... ). Les passagers peuvent aussi bénéficier d'une connectivité wifi grâce à SITA FOR AIRCRAFT, avec une offre haut débit par satellite (Inmarsat GX Aviation).

Un emport de 10 tonnes supplémentaires

Les Airbus A330neo de Corsair ont un MTOW (masse maximum au décollage) de 251 tonnes, qui permet d'améliorer l'emport total (passagers et fret) de 10 tonnes supplémentaires par rapport aux A330-300 de la flotte de la compagnie. Cette capacité permet aussi à la compagnie de desservir des des destinations long-courrier jusqu'à 7 200 miles nautiques, soit 13 400 kilomètres. Dans un premier temps, les Airbus A330neo de Corsair vont être placés par conséquent sur les lignes vers la Réunion.

Enfin, l'Airbus A330neo de Corsair va aussi permettre de générer des économies de carburant et des réductions d'émissions de CO2 de 25% par siège. L'Airbus A330neo présente aussi une réduction de 60% de l'empreinte sonore, qui est un vrai atout pour les passagers à bord, et pour les riverains des aéroports. Enfin, l'A330neo est aussi un avion de toute dernière génération qui a largement bénéficié des apports de l'A380 et de l'A350 et qui propose de multiples services associés. Comme son grand frère l'A350, l'A330neo est un avion extrêmement connecté et dans ce cadre, Corsair a choisi la possibilité de bénéficier de Skywise, le portail de maintenance prédictive lancé par Airbus.