Corsair prolongera sa ligne Nantes-Fort de France pour l'hiver prochain

Corsair continue à développer son réseau de vols directs au départ de la province française, avec des lignes qui rencontrent un beau succès, compte tenu de la situation sanitaire toujours incertaine mais en forte amélioration et les craintes des conséquences que pourraient avoir le conflit en Ukraine sur la reprise globale du transport aérien international. Ainsi, la compagnie française avait lancé le 16 décembre 2021 une nouvelle liaison directe Nantes-Fort de France d'abord à raison d'une fréquence hebdomadaire, puis deux. La compagnie annonce d'ores et déjà qu'elle sera relancée pour la saison de l'hiver 2022-2023. Cette décision fait suite au succès de la liaison, qui connaît déjà des taux de remplissage de 80% qui continuent à monter, selon Corsair. A noter que la compagnie française propose toujours un remboursement sans frais des billets jusqu'au 30 juin 2022.

Rappelons que Corsair propose pour sa desserte vers l'Outremer au départ de la province française des liaisons vers la Réunion et Mayotte au départ de Lyon-Saint Exupéry et Marseille, des liaisons au départ de Lyon et Marseille vers Maurice en plus de la desserte de Paris-Orly, une liaison Nantes-Fort de France et des liaisons au départ de Lyon et Bordeaux vers Pointe-à-Pitre. Corsair dispose actuellement d'une flotte de 9 avions, dont 5 A330neo neufs auront intégré la flotte d'ici avril 2022. Les quatre A330ceo seront renouvelés dès 2024. Corsair disposera alors de la flotte la plus récente du marché avec une moyenne d'âge de deux ans. Pour mémoire, les performances environnementales sont fortement améliorées par rapport à celles des avions d'ancienne génération : réduction de 60% de l'empreinte sonore et de 25% de la consommation de carburant et d'émissions de CO2.