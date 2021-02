Corsair : Julien Houdebine prend la direction du commercial

Un périmètre d'action élargi chez Corsair

Directeur Réseau, Alliances et Revenus de Corsair depuis janvier 2016, Julien Houdebine est promu directeur commercial et marketing de la compagnie aérienne avec un périmètre d'action élargi. Outre les équipes du Programme, du Revenue Management Pricing et du Fret, les équipes commerciales et marketing, digital et expérience clients lui sont également rattachées. Julien Houdebine est membre du comité exécutif et rapporte directement à Pascal de Izaguirre, président de Corsair. "Il a la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie commerciale, le pilotage et le développement des ventes sur l’ensemble des marchés, ainsi que le renforcement de la présence de la marque auprès des différents publics de la compagnie".

Recentrage sur l'Outre Mer

Depuis son arrivée en 2016, Julien Houdebine a "mené plusieurs structurants au sein de Corsair". Comme l'introduction de la classe Affaires et la modernisation de la flotte de la compagnie aérienne qui doit intégrer cinq Airbus A330neo d'ici le mois de juin 2022. S'ajoute une contribution "au projet stratégique de la compagnie et à son recentrage sur les destinations d’Outre-mer depuis l’arrivée de nouveaux actionnaires en janvier 2021".

Expérience long-courrier chez Air France-KLM

Cet ingénieur diplômé de l'Enac et titulaire d’un DEA en Economie des Transports obtenu en 2003 a débuté sa carrière au sein du groupe Air France-KLM au sein duquel il occupe différents postes dans les fonctions de Revenue Management et Réseau, moyen-courrier et long- courrier. En 2013, il est nommé Directeur de la performance économique long-courrier. Une expérience précieuse pour Corsair.