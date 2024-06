Corsair inaugure un nouvel Airbus A330neo sur la ligne d'Abidjan

C'est le 11 juin que le septième Airbus A330neo de Corsair a décollé de Paris-Orly à 11h50 pour effectuer son vol inaugural vers l'aéroport d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur lequel il a atterri à 16h50 heure locale, accueilli chaleureusement dès le roulage sur le tarmac par les camions de pompiers qui lui ont fait un "water salute" avant son arrivée au parking. L'appareil opèrera toute l'année sur la ligne en exploitation quotidienne, atteignant même neuf fréquences par semaine pour la pointe estivale.

Une promesse réalisée

Pour Corsair, cette mise en ligne de l'Airbus A330neo flambant neuf, configuré en tri-classe, avec une business class avec des sièges extrêmement confortables full flat ayant tous un accès couloir, une classe premium economy et une classe économie très améliorées est très symbolique. En effet, Corsair a effectivement son tout premier vol vers la Côte d'Ivoire le 1er mars 2013, soit il y a plus de onze ans, et a toujours opéré la ligne d'Abidjan depuis lors. Il y a deux ans, en marge d'un gala de la Fondation Children of Africa, créée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre avait rencontré le président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et s'était engagé à améliorer le service et la qualité de la liaison Paris-Orly/Abidjan. C'est désormais chose faite avec l'arrivée du nouvel Airbus A330neo sur la route.

Une flotte entièrement renouvelée en 2025

Au delà du confort inégalé qu'il propose aux passagers de Corsair, l'Airbus A330neo est aussi beaucoup plus en ligne avec les exigences de décarbonation du transport aérien puisqu'il consomme 25% de carburant de moins que les avions de la précédente génération. Il émet aussi 25% d'émissions de CO2 et génère 60% de nuisances sonores en moins par rapport à ces prédécesseurs. La compagnie, qui a connu quelques retards de livraison du côté d'Airbus qui a toujours un peu de mal à soutenir une cadence régulière vis à vis de ses clients, devrait recevoir encore deux appareils Airbus A330neo d'ici la fin de l'année, ce qui devrait permettre à Corsair d'avoir une flotte totalement unifiée dès 2025, avec des avions très jeunes. Rappelons que Corsair doit encore placer un prochain Airbus A330neo sur la ligne de Cotonou (Bénin) et qu'elle annoncé qu'elle allait d'ici quelques mois compléter son réseau actuel vers l'Afrique (Abidjan, Bamako, Cotonou) par de nouvelles liaisons vers Brazzaville et Pointe-Noire (Congo), où elle pourra attirer une clientèle haute contribution, liée notamment à l'industrie pétrolière.