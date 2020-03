Coronavirus : Singapore Airlines va lever 9,5 Md€

9,5 Md€ pour Singapore Airlines

Comme toutes les autres compagnies aériennes, Singapore Airlines (SIA) cherche des liquidités pour faire face à l'immédiat et préparer la sortie de la crise créée par la pandémie de coronavirus ou covid-19. La compagnie s'apprête ainsi à lever un peu plus de 9,5 Md€ (15 Md$SG). L'opération comprend deux volets. L'un est une émission de nouvelles actions à hauteur de 5,3 Md$SG, le restant, soit 9,7 Md$SG, par le biais d'obligations convertibles obligatoires (MCB) sur 10 ans. Les deux opérations seront proposées au prorata via une émission de droits et les deux émissions seront traitées comme des capitaux propres dans le bilan de la compagnie.

Le fonds d'Etat Temasek en soutien

Le fonds d'Etat Temasek, le principal actionnaire de Singapore Airlines, est en bien entendu en soutien, "s'engageant à souscrire à hauteur de sa participation et assurera le solde si nécessaire". En clair, si les autres actionnaires ne suivent pas complètement l'opération de levée de fonds. La compagnie aérienne a l'intention d'utiliser le produit des émissions de droits pour financer les dépenses en capital et les dépenses opérationnelles. Les deux émissions de droits seront soumises à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se tiendra en temps utile. Parallèlement, Singapore Airlines (SIA) a également négocié un crédit-relais de 4 Md$SG avec la banque singapourienne DBS, afin de répondre à ses besoins de liquidité à court terme.