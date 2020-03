Coronavirus : quelle place pour les drones ?

Miser sur les drones.

La crise du coronavirus inquiète et les voies de propagation du virus rendent complexes les contacts humains. Face à une telle épidémie et afin de limiter l'exposition des personnes, Drone Volt a regardé la façon dont les drones pouvaient venir soutenir les autorités dans la gestion de cette crise. « Avec plus de 81 000 cas de covid-19 et plus de 2 700 décès, Drone Volt propose différentes plates-formes aériennes pouvant aider les gouvernements à lutter contre l'épidémie », rapporte l'industriel.