Coronavirus : Qatar Airways reprend des vols vers la Chine en tout cargo

Transformation des aménagements avions

Alors que la France a mis en place un véritable pont aérien avec la Chine pour acheminer du fret médical, dont des masques chirurgicaux, Qatar Airways vient d'annoncer la reprise de vols vers six villes chinoises à compter du 30 mars, mais en tout cargo, pour transporter des marchandises mais aussi du fret médical. En temps normal, Qatar Airways Cargo dessert quatre villes chinoises (Shanghai, Guangzhou, Hong Kong et Macao). Dans le cadre de la pandémie du coronavirus, Qatar Airways a aussi décidé de reprendre des vols avec des avions auparavant consacrés au vol passager mais en version cargo. Qatar Airways va ainsi desservir six villes chinoises : Pékin, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing et Hangzhou.

Des marchandises accessibles en Europe et aux Amériques

Cette capacité cargo supplémentaire va permettre à la compagnie d'acheminer plus de de marchandise de première nécessité et du fret médical. La compagnie précise que ces denrées et marchandises pourront être acheminées vers le Moyen-Orient mais aussi vers l'Europe et vers les Amériques grâce aux connexions via Doha. Les vols ont donc repris le 30 mars vers Pékin, le 31 mars vers Shanghai, Hangzhou et Chengdu et reprennent aujourd'hui 1er avril vers Guanzhou et Chongqing.