Coronavirus : perte nette de 1,8 Md€ pour Air France-KLM pour le premier trimestre 2020

Résultat net en chute libre

Comme on pouvait s'y attendre, les résultats financiers d'Air France-KLM pour le premier trimestre 2020 sont catastrophiques, très fortement impactés par la crise mondiale du Covid-19. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe aérien franco-néerlandais a accusé une perte supérieure à 1,8 Md€ (contre un résultat net de 324 M€ sur la même période de 2019). La perte d'exploitation est de 815 millions d'euros, en recul de 529 millions d'euros par rapport à la même période de l'année dernière. A noter que pour le seul mois de mars, le résultat opérationnel est en perte de 560 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à un peu plus de 5 milliard d'euros, en baisse de 922 M€ par rapport au premier trimestre 2019.

-20,1% de capacités en 2021

Evidemment, les perspectives sont extrêmement dégradées pour le reste de l'exercice. Le groupe escompte une levée progressive des restrictions de vols et de la réouverture des frontières à partir de l'été 2020. Air France-KLM prévoit encore des capacités en baisse de 95% au deuxième trimestre, et 80% au troisième trimestre. Le groupe aérien prévoit un impact négatif sur la demande passagers qui ne devrait pas revenir au niveau d'avant la crise avant plusieurs années. Air France-KLM, qui a transporté un peu plus de 18 millions de passagers au premier trimestre (-20,1%), prévoit pour 2021 une réduction structurelle de capacités de 20%, comparativement à 2019.