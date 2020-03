Coronavirus : Norwegian déjà en très grande difficulté

Comme il était prévisible, Norwegian est très fortement impactée par les conséquences de la crise du coronavirus sur le transport aérien mondial et encore plus depuis que Donald Trump a décrété la fermeture de l'accès aérien des Etats Unis aux ressortissants européens de la zone Schengen. La compagnie norvégienne low cost a annoncé qu'elle allait supprimer plus de 4000 vols d'ici le mois de mai et qu'elle allait mettre la moitié de ses effectifs au chômage technique. Au total, la compagnie va supprimer 25% des ses capacités en moyen-courrier et 40 de ses capacités long-courrier.

Depuis le 13 mars et jusqu'au 29 mars, la compagnie va annuler "la majorité de ses vols vers les USA" au départ d'Amsterdam, Barcelone, Madrid, Oslo et Paris. Du 29 mars à la fin du mois d'avril, tous les vols seront suspendus, en ajoutant la desserte au départ d'Athènes. Habituellement, la compagnie opère au départ de Roissy CDG sept dessertes vers les Etats-Unis (New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, Boston, Denver, San Francisco).

Parallèlement, la compagnie a salué l'aide venue du gouvernement norvégien mais demande plus. "Nous nous félicitons que le gouvernement ait décidé de supprimer les taxes sur l'aviation en Norvège, mais malheureusement, cela ne suffit pas, car nous sommes actuellement dans une situation extrêmement difficile. Nous avons besoin de mesures précises pour renforcer immédiatement notre liquidité à court terme. Il est indispensable pour nous que le gouvernement étudie des solutions pour la deuxième phase. Nous demandons que ces solutions viennent rapidement", a fait savoir la compagnie.