Coronavirus : l'IATA veut privilégier les tests systématiques

L'IATA (Association internationale du transport aérien) a appelé au développement et au déploiement de tests Covid-19 "rapides, fiables, bon marché, faciles à mettre en oeuvre et adaptables", pour pouvoir tester tous les passagers avant leur départ et pour qu'ils soient une alternative aux mesures de quarantaine afin de restaurer la connectivité aérienne globale. L'IATA rappelle que les voyages internationaux sont encore en baisse de 92% par rapport aux niveaux de 2019. "Plus de six mois ont passés depuis que la connectivité globale a été détruite et que les pays ont fermé leurs frontières pour combattre le Covid-19. Quelques gouvernement ont depuis lors très timidement rouverts leurs frontières, mais il y a eu un rebond très limité parce que les mesures de quarantaines rendent les voyages impraticables, de même que les changements fréquents de mesures Covid-19 qui rendent toute planification impossible", explique l'IATA.

Redonner la confiance

"La clé pour restaurer la liberté de circulation à travers les frontières est un test systématique de tous les voyageurs avant leur départ. Cela redonnera aux gouvernements la confiance pour rouvrir leurs frontières sans changer constamment les règles imposées sur le voyage. Le test de tous les passagers redonnera aux passagers la confiance et la liberté de circulation et cela permettra de remettre au travail des millions de personnes", déclare Alexandre de Juniac, PDG de I'IATA.