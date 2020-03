Coronavirus : l'IATA remonte son estimation d'impact à 113 Md$ pour le transport aérien mondial

Peu à peu, l'impact des effets du coronavirus se fait de plus en plus fort sur l'activité des compagnies aériennes. L'IATA (Association internationale du Transport aérien) vient ainsi d'annoncer que, selon de nouvelles estimations, le manque à gagner pour le secteur aérien mondial pourrait s'établir entre 63 et 113 milliards de dollars pour l'année 2020.

IATA demande des mesures exceptionnelles

La dernière estimation, remontant au 20 février, se montait selon l'IATA à cette date à 29,3 milliards de dollars. Le potentiel manque à gagner de 113 milliards de dollars, en fourchette haute, équivaut à ce que l'industrie du transport aérien mondial a du subir au moment de la crise financière globale de 2009. L'IATA a rappelé avec cette estimation qu'elle avait appelé à ce que les gouvernements et les régulateurs puissent amortir les impacts de la crise sanitaire en incluant des abaissements de charges et un assouplissement des mesures d'attribution des créneaux horaires, notamment la suspension de la règle du "use it for loose it", qui impose à une compagnie d'utiliser au moins 80% de ses créneaux horaires pendant une saison pour pouvoir les utiliser lors de la saison suivante.