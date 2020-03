Coronavirus : les NH90 participent également à l'effort

L'ALAT engagée.

Le samedi 28 mars, des hélicoptères NH90 Caïman ont été mis à contribution par l'ALAT afin de réaliser le transfert de six patients en réanimation, touchés par le coronavirus. Les hélicoptères ont ainsi réalisé trois transferts « depuis des hôpitaux de l'Est de la France vers des hôpitaux situés en Auvergne et dans des pays frontaliers », détaille le MinArm, à savoir en Allemagne et en Suisse. Des rotations additionnelles ont par ailleurs eu lieu sur la journée du 29 mars, permettant de transférer six nouveaux patients.



NH90 Caïman.

Un des NH90 Caïman de l'armée de Terre mobilisé dans ce cadre appartient au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Il a été configuré, avec l'aide du SAMU, afin de pouvoir transporter deux patients en réanimation dans sa soute. « Le personnel militaire qui armera la soute sera muni d'équipement de protection fourni par le SAMU, tandis que le poste de pilotage sera séparé de la soute par un dispositif de protection mis en place par les équipes spécialisées NRBC du 2e régiment de dragons ».



Solidarité européenne.

En parallèle des moyens aériens des armées françaises déployés dans le cadre de l'opération Resilience, des partenaires européens se sont aussi mobilisés. Ainsi le 29 mars l'armée de l'air allemande a mobilisé un A400M « pour transférer deux patients depuis Strasbourg vers Ulm via l'aéroport de Stuttgart », précise le Ministère des Armées. Dans les faits, l'Allemagne a mis son A400M « à disposition de l'EATC (european air transport command), une plateforme de mise en commun des moyens aériens de transport, ravitaillement et d'évacuation médicale de sept pays européens », détaille le MinArm.