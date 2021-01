Coronavirus : le trafic aérien mondial a chuté de 60% en 2020

Selon les statistiques réunies par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale internationale), le trafic aérien mondial est retombé en 2020 à son niveau de l'année 2003. Sous l'effet de la crise du transport aérien, seulement 1,8 milliard de passagers ont emprunté des liaisons aériennes l'année passée, en baisse de 60% par rapport à 2019 (4,5 milliards).

370 milliards de dollars de pertes pour le transport aérien

La crise a généré un montant global de pertes financières pour les compagnies aériennes de 370 milliards de dollars, avec des pertes supplémentaires de 115 milliards de dollars pour les aéroports et 13 milliards de dollars pour les fournisseurs de services de navigation aérienne. Les pertes financières pour les compagnies aériennes se répartissent de la manière suivante : 120 milliards de dollars pour la région Asie-Pacifique, 100 milliards de dollars pour l'Europe, 88 milliards de dollars pour l'Amérique du Nord, et respectivement 26, 22 et 14 milliards de dollars pour la région Amérique Latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Afrique. Des chiffres qui sont bien au-delà de la prévision qui avait été faite par l'IATA (Association internationale de transport aérien) en novembre 2020.

Deux scénarios de reprise à partir de juin 2021

L'OACI n'envisage pas de réelle amélioration de la situation actuelle avant le second semestre 2021, bien que cela soit sujet à l'efficacité de la gestion de la maladie et la mise en oeuvre de la vaccination. Selon un scénario optimiste, les chiffres de trafic passagers devraient atteindre en juin 2021 un total de 71% des niveaux de 2019 (53% pour les liaisons internationales et 84% pour les liaisons domestiques). Un scénario plus pessimiste table sur un niveau de seulement 49% à la même date (26% pour les liaisons internationales et 66% pour les liaisons domestiques).