Coronavirus : le Salon mondial des composites repousse à mai 2020

Le Salon mondial des composites JEC World qui devait se dérouler sur le site d'expositions de Paris-Villepinte du 3 au 5 mars prochains a finalement été repoussé au mois de mai en raison de l'épidémie de coronavirus. "Sur la base des dernières évolutions de la situation et après consultation de ses administrateurs et des leaders de l'industrie, JEC Group a décidé de reporter l'édition 2020 de JEC World au mois de mai 2020, du 12 au 14", indiquent les organisateurs qui poursuivent : " la récente propagation du coronavirus dans des pays jouant un rôle important dans le secteur des composites, comme la Chine, la Corée du Sud et l'Italie, a incité l'équipe d'organisation de JEC World et les principaux acteurs du secteur à réévaluer la situation. L'augmentation des restrictions de déplacement émanant des autorités, mais aussi des entreprises se rendant au salon en tant qu'exposants et visiteurs, laissait entrevoir une réduction drastique de la fréquentation. De plus, l'évolution récente du coronavirus a considérablement accru les préoccupations des entreprises participantes soucieuses de la santé de leurs employés, au même titre que JEC Group, pour qui la santé et la sécurité des exposants, visiteurs, partenaires et collaborateurs sont une priorité".



"En tant que salon leader du secteur des composites et véritable festival des composites, JEC World réunit l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur des matériaux composites, mais aussi les professionnels des domaines d'application de cette dernière, ainsi que les experts scientifiques et universitaires, les associations et les médias de plus de 112 pays. Cependant, le contexte actuel empêchant le déroulement optimal de cet événement, l'équipe de JEC World, avec le plein appui des principaux acteurs du secteur, a décidé de reporter le salon du 12 au 14 mai. JEC Group est conscient que cette décision impose aux professionnels du secteur, aux exposants, aux partenaires, aux ingénieurs, aux chercheurs et aux acheteurs une réorganisation qui aura un impact significatif sur leurs sociétés. Ce sera également le cas pour JEC Group. Néanmoins, compte tenu de la situation actuelle en constante évolution, toutes les parties prenantes comprendront cette décision commune", concluent les organisateurs.