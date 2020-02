Coronavirus : l'Asie-Pacifique touchée au coeur

Jusqu'au 19 janvier dernier, les réservations auprès des compagnies aériennes pour des déplacements au départ de Chine étaient orientées à la hausse avec une progression supérieure à 7 % par rapport à la même période de 2019. Une semaine plus tard, en raison de l'épidémie de coronavirus, les réservations accusaient un fort recul, soit près de 7 % de moins sur la période du 20 au 26 janvier, indique les données de ForwardKeys. L'Asie-Pacifique, qui attire plus de 75 % des touristes chinois lors des fêtes du Nouvel An chinois, accusait une chute de 15 % par rapport à la même période de 2019. Sur les Amériques, la baisse était encore plus forte (22,5 %) alors que l'Europe enregistrait une certaine stabilité (+ 0,5 %). Le trafic à destination de la Chine subit la même tendance avec là encore un impact conséquent sur les réservations prises en Asie-Pacifique qui génère 65 % du trafic total vers la Chine. Le recul est de 6,2 % sur la période du 20 au 26 janvier. Les réservations au départ des autres régions du monde sont aussi en nette baisse mais les volumes de trafic sont moindres : Europe (- 7,1 %), Moyen-Orient (- 3,9 %) et Amériques (-13,4 % mais dans des volumes de trafic qui sont les moins importants). Le phénomène va s'amplifier sur le mois de février. Reste à maintenant à savoir quelle sera la durée de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le transport aérien asiatique et mondial.