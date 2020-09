Coronavirus : Emirates a déjà remboursé pour 1,1 Md€ de billets à ses clients

1,4 million de demandes traitées

Après Lufthansa, c'est au tour d'Emirates d'annoncer qu'elle a "remboursé à ce jour pour environ 1,1 milliard d’euros de frais de voyage liés à la pandémie de COVID-19". La compagnie aérienne précise que "plus de 1,4 million de demandes de remboursement ont été traitées depuis mars, soit 90 % des demandes en attente. Ce chiffre comprend toutes les demandes reçues des clients du monde entier jusqu'à la fin juin, à l'exception de quelques cas qui nécessitent un examen supplémentaire".

Emirates a mis des ressources

Depuis le début de la pandémie, Emirates a investi des ressources supplémentaires pour augmenter sa capacité de traitement. La compagnie aérienne continue également de travailler avec ses partenaires agences de voyage pour faciliter le remboursement des clients qui ont réservé leurs vols Emirates via leur intermédiaire, notamment en permettant le remboursement automatique via les systèmes de réservation (GDS). "Nous comprenons que du point de vue de nos clients, chaque demande de remboursement en attente est une demande de trop. Nous nous sommes engagés à honorer les remboursements et nous faisons tout notre possible pour résorber le retard causé par la pandémie. La plupart des cas sont simples, et nous les traitons rapidement. Mais il y a des cas qui demandent plus de temps à nos équipes pour les examiner et les traiter manuellement. Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leur patience et leur compréhension" , a déclaré Sir Tim Clark, Président de la compagnie aérienne Emirates .

80 villes desservies

Emirates a progressivement repris ses vols passagers dans le monde entier et dessert actuellement plus de 80 villes. Le transporteur précise que pour "assurer la sécurité de tous, les tests PCR COVID-19 sont obligatoires pour tous les passagers arrivant à Dubaï (et aux EAU) ou transitant par Dubaï, y compris pour les citoyens des EAU, les résidents et les touristes, quel que soit leur pays d'origine".