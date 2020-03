Coronavirus : Easyjet immobilise aujourd'hui la totalité de sa flotte

336 avions au sol

La deuxième low cost en Europe, Easyjet, a annoncé qu'elle immobilisait la totalité de sa flotte (336 avions en date de février 2020) pour les vols commerciaux classiques à partir d'aujourd'hui, lundi 30 mars. Cette suspension totale d'activité fait suite aux mesures de restriction de voyages sans précédent mises en place par les différents gouvernements en Europe suite à la pandémie du coronavirus ainsi qu'aux mesures de confinement en cours dans de nombreux pays européens.

Disponible pour effectuer des vols de rapatriement

La compagnie précise qu'il n'y a à ce stade aucune indication sur la date de reprise des opérations mais se tient à la disposition des cabinets gouvernementaux pour opérer des vols de rapatriement supplémentaires. Ces derniers jours, la compagnie orange a effectué près de 600 vols de rapatriement ou de réacheminement et ramené 40 000 voyageurs chez eux. La compagnie continue de "prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les coûts et les dépenses non critiques à l'entreprise et ce à tous les niveaux afin d'aider à compenser l'impact du Covid-19. L'immobilisation de la flotte au sol permet de supprimer des coûts importants". Le personnel de cabine va ainsi être payé à hauteur de 80% de leur salaire pour deux mois, à compter du 1er avril. La compagnie orange précise qu'elle "discute par ailleurs avec les syndicats à travers l'Europe pour ses employés hors Royaume-Uni. La compagnie salue notamment la décision de Paris d'inclure tous les employés en contrats français dans un mécanisme d'indemnisation d'activité partielle ce qui rassure ses 1.700 employés en France". Easyjet emploie au total 13 000 personnes dans huit pays européens. Easyjet précise aussi qu'elle conserve un bilan solide et aucun refinancement de sa dette à échéance jusqu'en 2022. La compagnie low cost précise qu'elle est en pourparlers avec des apporteurs de liquidité.