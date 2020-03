Coronavirus : Bpifrance hausse son niveau de garantie à 90 %

Garantie pour les prêts de 3 à 7 ans

Afin de pallier aux difficultés de trésorerie des entreprises dont l'activité est impactée par l'épidémie de coronavirus ou covid-19, Bpifrance vient de déployer de nouvelles mesures de soutien à destination des TPE, PME et ETI. D'abord une garantie Bpifrance poussée à hauteur de 90 %, en partenariat avec les banques et les Régions. Cette garantie vaut pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques privées et pour les découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de l'entreprise. Enfin, la garantie Bpifrance est désormais accessible aux ETI.

Soutien direct à la trésorerie

Le soutien direct à la trésorerie des entreprises comporte plusieurs volets :

suspension à compter de ce jour, lundi 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance.

mobilisation de l'ensemble des factures, accompagnée d'un crédit de trésorerie représentant 30 % des volumes mobilisés

prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de 10 000 euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces prêts sont assortis d'un différé de remboursement du capital.

Le détail et la mise en place de l'ensemble de ces mesures exceptionnelles sont accessibles sur www.bpifrance.fr