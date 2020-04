Coronavirus : Airbus et Boeing suspendent temporairement leurs productions

Le Boeing 787 à l'arrêt

Boeing vient d'annoncer ce 7 avril la suspension temporaire "jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble" de ses activités de son site de Charleston liées à la production du 787 "et ce, à partir de la fin de la deuxième équipe de travail du mercredi 8 avril". "Cette décision concerne les activités locales suivantes : le campus aéroportuaire (Airport Campus), les opérations émergentes (Emergent Operations), le centre responsable des aménagements intérieurs (Interiors Responsibility Center South Carolina) et les installations de propulsion (Propulsion South Carolina)", indique Boeing. « Nous nous engageons à protéger la santé et la sécurité de nos employés, tout en continuant d’évaluer la propagation du virus en Caroline du Sud, son impact sur la fiabilité de l’ensemble de notre chaîne de fournisseurs et ses répercussions sur le programme 787 », a déclaré Brad Zaback, vice-président et directeur général du programme 787 et responsable du site Boeing South Carolina (BSC).

Airbus met Brême, Stade et Mobile au ralenti

La veille, Airbus avait annoncé lundi la suspension "temporaire" de la production et des activités d'assemblage dans ses sites allemands de Brême et Stade, ainsi que sur celui de Mobile aux Etats-Unis, en raison de la pandémie de coronavirus. Le constructeur européen met en avant "un niveau d'inventaire élevé" sur les sites, ainsi que "les différentes recommandations des gouvernements" qui ont un impact sur le déroulement de l'activité de production. A Mobile en Alabama où sont assemblés les A320neo, "la pause dans la production commencera cette semaine et est prévue de durer jusqu'au 29 avril.

En Allemagne, à Brême, "la production et les activités d'assemblage seront en pause à partir du 6 avril jusqu'au 27 avril inclus, les services-clé de support se poursuivant" tandis que la pause sur le site de Stade se fera du 5 au 11 avril inclus, avec d'autres jours d'arrêt prévus "dans les semaines qui suivront" dans une partie des départements de production, tandis que les services de support seront maintenus. Airbus rappelle qu'il a suspendu en mars pendant quatre jours sa production et ses activités d'assemblage en France et en Espagne afin de mettre en place les mesures d'hygiène et de sécurité "nécessaires" face au coronavirus.

Reprise graduelle

Airbus rappelle que la production et l'assemblage en France ont repris "graduellement" depuis le 23 mars, tandis que d'autres activités au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada "ont été temporairement suspendues, reflétant le niveau des stocks et les dernières restrictions gouvernementales".