Coronavirus : Air Tahiti Nui reprend une desserte réduite

Dans le cadre d'une DSP (Délégation de Service Public) provisoire de l'Etat et pour assurer une continuité territoriale, Air Tahiti Nui a annoncé qu'elle relançait une desserte réduite entre Papeete et Paris CDG pour acheminer des passagers et ramener du fret en Polynésie. Au départ de Papeete, la desserte transporte des passagers en service direct jusqu'à Paris CDG et au retour la compagnie opère le vol en "tout cargo" avec une escale à Pointe-à-Pitre, mais en transportant le fret dans les soutes classiques, donc sans ajouter le fret au niveau de la cabine passagers, et sans prévoir une conversion de la cabine qui prendrait du temps pour être menée à bien.

L'appareil qui a opéré le premier vol le 7 avril, immatriculé F-OTOA, a ramené en métropole des passagers français et européens et amené du fret à Tahiti. Une nouvelle rotation est prévue le 20 avril prochain (arrivée à 7h50 heure locale à Roissy CDG) et le retour à Papeete est prévu le mercredi 22 avril pour le transport de marchandises. Les prochains vols seront programmés en concertation avec le Haut-Commissariat de la République en Polynésie Française. Air Tahiti Nui précise que les passagers souhaitant rejoindre Paris devront répondre aux conditions sanitaires toujours en vigueur en matière de déplacements des passagers aériens.