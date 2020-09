Coronavirus : Air France a remboursé 1,1 milliard d'euros depuis janvier

Air France veut garantir à ses passagers un retour dans le ciel le plus sûr possible. La compagnie française, qui a déjà remboursé 1,1 milliard d'euros sur plus de 2 millions de demandes de remboursement traitées depuis le 1er janvier, a décidé de considérablement assouplir ses conditions tarifaires. Pour toute nouvelle réservation, si un client veut annuler son voyage, il peut désormais modifier son billet sans frais et sans justificatif à la date et vers la destination de son choix. S'il le préfère, il peut bénéficier d'un avoir remboursable. Ces mesures s'appliquent pour tout voyage jusqu'au 31 mars 2021. Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix entre reporter son voyage à la date et vers la destination de son choix, demander un remboursement intégral du billet ou de bénéficier d'un avoir, également remboursable s'il n'est pas utilisé.

Nouvelle couvertu

Par ailleurs, en collaboration avec Allianz Travel, Air France étend ses garanties d'assurance voyage en proposant une nouvelle couverture en cas de maladie ou de quarantaine liée à une épidémie ou une pandémie comme le Covid-19. Air France applique aussi pour le passager le label "Air France Protect" : port du masque obligatoire à bord des avions, air renouvelé toute les trois minutes avec des filtres HEPA, service de restauration repensé et ventes à bord suspendues pour limiter les interactions. Ces mesures à bord se conjuguent avec celles qui sont en vigueur dans l'aéroport : port du masque obligatoire, distanciation physique, comptoirs équipés de plexiglass, bornes libre-services régulièrement désinfectées, gel hydro-alcoolique à disposition, flux passagers réorganisés à l'enregistrement et à l'embarquement pour limiter les contacts.