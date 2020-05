Coronavirus : ADP dévoile les mesures sanitaires à Roissy CDG

Nouvelles règles sanitaires

Comme Air&Cosmos l'avait détaillé fin mars quelques temps avant que la décision ne soit prise, le groupe ADP a mis en sommeil l'aéroport d'Orly depuis le 31 mars, ne gardant en activité que le terminal 2A, une ou deux péninsules au terminal 2F et le hall K du terminal 2E de Roissy CDG. Jeudi 14 mai, le groupe ADP qui entame un déconfinement aéroportuaire progressif a dévoilé le dispositif sanitaire mis en place à l'intérieur des terminaux. "Le port du masque est obligatoire dans les terminaux", a expliqué Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP, dans une interview à BFMTV. Il précise que des masques sont distribués aux passagers qui n'en disposeraient pas. Du gel hydroalcoolique est aussi disponible. Par ailleurs, des prises de températures sont effectuées sur les vols au départ (notamment sur les vols Air France depuis lundi 11 mai) et aux arrivées, grâce à des caméras thermiques.

Réouverture à la fin du mois de juin ?

Le directeur général exécutif du groupe ADP précise que "l'immobilité a coûté entre 2 et 2,5 Md€ de chiffre d'affaires" au groupe ADP et qu'il faut s'atteler à la phase de "reprise et de reconquête de la confiance". Cette reprise devrait aussi passer par la réouverture de l'aéroport d'Orly impatiemment attendue par neuf compagnies opérant sur la plateforme du sud-parisien (notamment Corsair, Frenchbee et Transavia), qui ont adressé une lettre ouverte à l'Etat pour accélérer les choses. Le groupe ADP n'envisageait pas une réouverture avant l'automne, mais il semblerait que l'on s'achemine vers une réouverture progressive des lignes à partir du 26 juin, comme l'a confirmé Jean-Baptiste Djebarri, secrétaire d'Etat aux Transports. Cette réouverture sera néanmoins conditionnée par la mise en oeuvre des mesures sanitaires et par le fait que les compagnies soient en mesure de proposer un nombre de vols accessibles suffisants.