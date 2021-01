Coronavirus : 6,1 millions de vols en moins en Europe en 2020

Selon la dernière note annuelle d'Eurocontrol, la crise du Covid-19 a entrainé pour l'ensemble de l'industrie du transport aérien européen (compagnies, aéroports, etc... ) une perte totale pour 2020 de 56,2 milliards d'euros, avec un manque de 1,7 milliard de passagers par rapport à 2019. 5 millions de vols ont été effectués durant l'année 2020, soit une perte de 6,1 millions de vols par rapport à 2019. Le trafic intra-européen a terminé l'année en baisse de 54%, alors que le trafic Europe-reste du Monde est en baisse de 59%. Les transporteurs low cost ont effectué 62% de vols en moins, tandis que les compagnies classiques ont réalisé 59% de vols en moins par rapport à 2019.

Accélération de la reprise du trafic attendue à l'été 2021

Par marchés, c'est au Royaume-Uni que la baisse de vols a été la plus forte en 2020 (-61% et 1,3 millions de vols en moins), suivi de l'Allemagne (-56% et 1,2 millions de vols en moins), de l'Espagne (-61% et 1 million de vols en moins), la France (-54% et 900 000 vols en moins) et l'Italie (-60% et 800 000 vols en moins. Par transporteurs, le groupe Lufthansa a réalisé 67% de vols quotidiens en moins (1 102 vs 3 295), suivis de Ryanair (-59%, 951 vols), Air France-KLM (-55%, 920 vols), IAG (-65%, 825 vols), Turkish Airlines (-53%, 626 vols), easyJet (-67%, 547 vols). A la fin de l'année, 51% des avions de la flotte globale européenne étaient encore au sol (4 118 sur un total de 8 048 appareils en 2019). Les suppressions annoncées dans l'ensemble de l'industrie du transport aérien européen concernent 191 000 emplois. D'après les estimations d'Eurocontrol, le trafic européen en 2021 devrait atteindre 51% des niveaux de 2019, avec une accélération forte attendue à partir de l'été 2021.