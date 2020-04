Coronavirus : 455 M€ pour les compagnies aériennes suédoises

Que les services réguliers

La Commission européenne vient d'autoriser le plan du gouvernement suédois d'accorder des garanties de prêts destiné à soutenir les compagnies aériennes suédoises touchées par la pandémie de coronavirus. "Ce régime a été autorisé en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État adopté par la Commission le 19 mars 2020, tel que modifié le 3 avril 2020". D'un montant de 455 M€, ce soutien sera "accessible à toutes les compagnies aériennes titulaires d'une licence suédoise pour l'aviation commerciale depuis le 1er janvier 2020 au moins, à l'exception de celles dont l'activité principale consiste à fournir des services non réguliers de transport de passagers".

Une vingtaine de bénéficiaires

"Une vingtaine de compagnies aériennes pourront être admises au bénéfice de garanties de prêts au titre de ce régime. Il s'agit notamment des compagnies proposant des services réguliers de transport aérien de passagers, ainsi que de plus petites compagnies effectuant des vols médicaux et de compagnies d'hélicoptères proposant des services d'inspection", indique la Commission européenne qui rappelle que "le régime vise à limiter les risques liés à l'octroi de prêts aux compagnies aériennes les plus durement touchées par l'incidence économique de la pandémie de coronavirus. Il permettra de faire en sorte que les compagnies aériennes concernées disposent de liquidités suffisantes et de garantir ainsi la poursuite de leurs activités durant et après la crise actuelle".

Conditions conformes

La Commission européenne a estimé que la mesure prise par la Suède "était conforme aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. En particulier: le montant de prêt sous-jacent par compagnie aérienne est lié au montant nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités de celle-ci dans un avenir prévisible. De même, "les garanties ne peuvent être octroyées que jusqu'à la fin de l'année 2020" et ces garanties ont "une durée maximale de six ans". Enfin, "la couverture pour chaque prêt et les primes de garantie ne dépassent pas les niveaux prévus dans l'encadrement temporaire."