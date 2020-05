Coopérations franco-allemandes, transport aérien mondial, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

Confidentiel - Editorial - La semaine en visu - En image - Les contrats - Mouvements -

DOSSIER SPÉCIAL ALLEMAGNE

Industrie : interview de Dirk Hoke, Président d'Airbus Defence & Space et Président du BDLI : « Garantir la souveraineté de l’Europe à l’avenir »

Programmes et développement : remote carriers, une histoire franco-allemande en train de s’écrire

Programmes et développement : Scaf, vers un combat connecté

Défense : C-130J, la France et l’Allemagne dessinent une histoire commune

Espace : ArianeGroup, gros plan sur le centre d’Ottobrunn

Développement Ariane 6 : un Vulcain 2.1 en test chez IABG

ESPACE

Centre spatial guyanais : une reprise très attendue

TRANSPORT AÉRIEN

Crise du coronavirus : le transport aérien mondial toujours plus fragilisé

Conversion passagers/cargo : Airbus propose à son tour une solution

CONTENUS PREMIUM

Space Development Agency : "Transport tranche 0 overview"

Taux de remplissage avions et contraintes sanitaires : extraits de la note d'analyse de la banque Barclays.

***

Pour accéder à tous ces contenus en numérique, abonnez-vous à Air&Cosmos magazine digital Premium (accès via Appli et Kiosque Web).

TESTEZ le Kiosque et l'Appli pendant 2 semaines, contactez Cyril Mikaïloff, Directeur commercial:

Tél. : +33 (0)6 21 71 11 18 email : cmikailoff@air-cosmos.com

ou

ABONNEZ-VOUS dès maintenant au Kiosque numérique + Appli : cliquez ICI.