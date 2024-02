Coopération antichar et antiaérienne renforcée entre MBDA et Saab

Ce 31 janvier, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, Président de la République, en Suède, MBDA et Saab ont formellement décidé de se rapprocher en ce qui concerne les domaines antichars et antiaériens. Pour ce faire, des lettres d'intentions (LOI) ont été signées en Suède par Eric Béranger, CEO de MBDA, et Micael Johansson, CEO de Saab. Dans le domaine antichar, un contrat a été signé par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et son équivalent suédois, le Försvarets Materielverk (FMV) afin de permettre le développement du missile antichar Akeron MP, notamment via une capacité d'acquisition beyond line of sight (BLOS) ou encore pour faire face aux futures générations de véhicules blindés et char de combat qui arriveront sur le champ de bataille de demain. D'ailleurs, si l'Akeron MP est déjà en service au sein des Forces armées françaises, les Forces armées suédoises avaient officiellement signé une LOI en 2023 en vue d'un futur achat de RBS-58, la désignation suédoise de l'Akeron MP, notamment produite localement par Saab.

À noter que cette coopération entre MBDA et Saab ne date pas d'hier. Ensemble, ces entreprises ont pu développer le missile air-air longue portée Meteor et le missile de croisière air-sol Taurus. Les deux entreprises ont même déjà coopéré avec d'autres industriels européens autour du missile Akeron MP lors du programme LynkEUs et de sa suite, le programme MarsEUs.

"Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans notre partenariat de longue date avec Saab. Nous sommes tous deux leaders mondiaux dans les domaines de la défense antichar et de la défense aérienne et nous combinerons nos expertises pour offrir les meilleures capacités aux forces armées sur le champ de bataille." E. Béranger, CEO de MBDA

"La proximité entre Saab et MBDA se reflète dans notre coopération depuis de nombreuses années, et l'approfondissement et l'élargissement de celle-ci à travers ces lettres d'intention sont les bienvenus." Micael Johansson, CEO de Saab