Conversion cargo : premier client pour les Embraer E190F et E195F

Nordic Aviation Capital confie dix Embraer E190/E195 pour conversion cargo

Le loueur Nordic Aviation Capital, spécialisé dans le leasing d'avions régionaux avec 480 appareils en portefeuille et 64 autres en commande, a décidé de confier à Embraer la conversion de dix de ses jets régionaux E190 et E195 passagers en avions cargos. Nordic Aviation Capital dispose de 146 exemplaires. Ces versions P2F de ces E190 et E195 seront réalisées dans les ateliers d'Embraer au Brésil : création porte, renforcement des planchers,...Bref tout ce qui est demandé par les autorités de certification.

Un marché qui tourne à plein régime

Le marché de la conversion cargo tourne à plein régime. Boeing a enregistré plus de 300 demandes de conversion pour ses 737-800BCF et 767BCF tandis que Airbus en compte au moins 140 pour ses A320/A321P2F et A330P2F. Et encore, il s'agit des conversions prises en compte par les deux constructeurs : Boeing en direct et qui fait travailler des ateliers en Chine, au Costa-Rica, au Canada et et Royaume-Uni, Airbus via EFW détenue conjointement avec ST Engineering. D'autres acteurs sont aussi sur le marché comme l'israélien IAI qui participe au programme de conversion du 777-300ER passagers en 777ERSF avec GE Capital et qui s'est vu confier 30 A330 par le loueur Avolon. IAI est aussi sur les 737-800 et 767-300ER.

Embraer vient compléter l'offre

Avec ses E190F et E195F, Embraer vient donc compléter une offre qui va des 15 au 101 tonnes de charge marchande. La logique voudrait que le constructeur brésilien enregistre d'autres demandes de conversion dans les prochains mois.