Conversion cargo : Embraer se lance à son tour dans le P2F

Des Embraer E190F et E195F disponibles pour 2024

Le marché en plein essor de la conversion d'avions passagers en avions cargos vient de s'enrichir d'un nouvel acteur : le constructeur brésilien Embraer qui annonce que ses futurs E190F et E195F seront disponibles pour 2024, année des premières entrées en service commercial. Embraer s'appuie sur une flotte de 380 E190 et 90 E195 passagers ayant le potentiel pour une reconversion en avions cargos avec un marché potentiel de 450 appareils sur les 20 prochaines années.

Entre l'ATR 72 Fret et le Boeing 737-300SF

Embraer cherche à combler le manque d'offre de capacité entre l'ATR 72 fret et le Boeing 737-300SF avec une capacité de charge marchande de 15 à 17 tonne avec un volume d'emport également situé entre ces deux avions. L'ATR 72F peut prendre 10 tonnes, le Boeing 737-300SF, un peu plus de 20 tonnes.

Le marché du e-commerce

Les deux appareils proposés par Embraer visent le marché en pleine croissance accélérée par la pandémie de Covid-19 du e-commerce ou commerce en ligne. Le E190F peut prendre six conteneurs 96 x 125 x 73, un ULD LD3 et un conteneur 96 x 60,4 x 73. Le E195F prend un conteneur 96 x 125 x 73 de plus. Les distances franchissables sont respectivement de 2 300 nm et de 2 100 nm.