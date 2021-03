Controverse au sujet du futur radar anti-hypersonique d'Hawaï

Le grand frère du Sea Based X Band Radar

La MDA (Missile Defense Agency) envisage à nouveau la création d’un radar d'alerte avancée sur l’archipel d’Hawaï. Cette nouvelle proposition fait suite à celle abandonnée en 2018 qui avait suscité l'opposition de la population locale. Ce projet nommé « Homeland Defense Radar Hawaï » serait orienté face à la menace nord-coréenne et surtout chinoise. Ses propriétés seraient identiques au « Long Range Discrimination Radar » basé en Alaska pour faire face à la Russie, et qui entrera en service opérationnel avant la fin de l’année. Il aurait la capacité de détecter et de suivre les missiles hypersoniques qui manoeuvrent à basse altitude, et qui échappent aujourd’hui aux radars traditionnels.

Un projet à 2 milliards de dollars

Le coût de cette installation est estimé à 1,9 milliard de dollars. Deux sites sont à l’étude, le premier à Oahu et le second sur l’ile de Kauai, où se trouve également le centre d’expérimentation des missiles de la marine. Les pourparlers avec la population se poursuivront jusqu’à 12 avril à l’issue de quoi une décision sera émise par le commandement militaire. Malgré de fortes protestations publiques, les politiques hawaïens exercent un lobbying considérable pour mener à bien du projet. Car le projet prévoit plusieurs dizaines de bâtiments d’une hauteur de 25 mètres, ainsi que des rayonnements électromagnétiques de haute intensité nuisibles sur la faune, et ce sur un rayon de 18 km.

Concurrence

Cette nouvelle proposition ne fait pas l'unanimité au Pentagone, où une autre option serait envisagée. Il s'agirait de lancer une nouvelle constellation de satellites d’alerte avancée dédiée à la menace hypersonique, la HBTSS de L3Harris.